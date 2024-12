Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-12-2024 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in zona Boccea resta chiuso per accertamenti tecnici su un edificio entrato di via Bonifazi da Largo Gregorio XIII a via Pio VII chiusura anche in largo Gregorio XIII a partire da via Boccea attenzione alla segnaletica in vigore fino al 6 gennaio l’estensione dell’orario della ZTL di centro storico e Tridente attive dalle 6:30 alle 20 la stessa validità è scesa anche alle giornate del sabato e dei giorni festivi ad esclusione del 25 dicembre per lavori notturni chiusura dalle 21 di questa sera alle 6 di domattina del sottovia Ignazio Guidi e Sotto via Corso d’Italia in direzione di piazzale Flaminio deviat e anche le linee bus 89 490 e 495 indetto per la giornata di venerdì 13 dicembre uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà anche il trasporto pubblico a rischio corse di bus metro tram con fasce di garanzia da Inizio servizio alle 8:30 e dalle 17 alle 20 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito