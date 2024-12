Ilveggente.it - Sinner senza pace: l’annuncio di Anna Kalinskaya

. Anche se forse un po’ di luce all’orizzonte il tennista azzurro la vede. Ecco cosa è successo conNel corso dell’evento dei SuperTennis Awardsaveva preferito non rispondere alla domanda del presentatore dell’evento, Piero Chiambretti, che gli aveva chiesto: “Quanti serpenti ci sono nel tennis?”.di(Lapresse) – Ilveggente.itHa fatto come si dice in questi casi orecchie da mercante il tennista azzurro, in una serata particolare che ha pure regalato diversi momenti divertenti tra lui e Matteo Berrettini. Diciamo che è stato democristiano, non volendo entrare in polemica con nessuno nonostante alcuni colleghi, soprattutto nel momento in cui è uscita fuori la notizia della sua positività al doping, gliene abbiano dette di tutti i colori.