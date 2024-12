Thesocialpost.it - Sanremo, travolta e uccisa da un’auto guidata da un 91enne: “Il sole mi ha abbagliato”

Kristina Sukhushina, 39 anni, non ce l’ha fatta. La donna, investita sulle strisce pedonali amentre si dirigeva in palestra, è deceduta a seguito delle gravissime ferite riportate. Cittadina russa e residente a Corato, in provincia di Bari, lavorava come commessa in un centro commerciale di Valle Armea. Martedì scorso, è statadada un uomo di 91 anni, nei pressi della bretella per l’ospedale.L’incidente, avvenuto intorno alle 10:50 in via San Francesco, le ha causato un trauma cranico gravissimo. Trasportata in ospedale, Kristina è stata intubata e ricoverata in rianimazione, ma i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale dopo 24 ore. Il conducente dell’auto ha spiegato alla polizia locale di non averla vista a causa delche lo avrebbe