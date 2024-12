Lapresse.it - Sanremo: P. S. Berlusconi, è un pezzo di Rai, da italiano mi auguro rimanga a loro

Milano, 12 dic. (LaPresse) – “Onestamente, mi sembra che la situazione sia davvero ancora troppo fumosa per poter esprimere qualunque tipo di giudizio. Non arrivo nemmeno a pensare. Onestamente, non ho ancora capito che cosa stia succedendo bene. Detto questo, vedremo. Io penso chesia undi Rai, ma anche che la Rai sia il vero motore e la vera forza del Festival di. Damichein Rai. Quello che succederà vedremo”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Mfe-Mediaset, Pier Silvio, nel corso di un incontro con la stampa negli studi di Cologno Monzese, rispondendo a una domanda sul verdetto del Tar della Liguria su. Come sfida quella del Festival la divertirebbe? “Non mi pongo la domanda. Penso che riguardo a certi ambiti sia necessario essere rispettosi, per me è undi Rai.