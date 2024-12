Bergamonews.it - Sacbo e l’aeroporto di Milano Bergamo conquistano la certificazione “Gold” come aziende bike friendly

Orio al Serio.diS.p.A., rispettivamente primo aeroporto e prima società di gestione aeroportuale ad avere ottenuto a livello europeo la”, rilasciata nel 2021 da Fiab-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, si confermanovirtuose e attente alla ciclabilità riuscendo non soltanto a riconfermare laSilver, ma a raggiungere il massimo livello,.LaFiab – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta“Azienda” (CFE-ITA), basata sul protocollo europeo CFE “CycleEmployer”, riconosce ufficialmente per l’Italia leche si contraddistinguono per aver realizzato al loro interno un ambiente di lavoro che promuove e favoriscono l’utilizzo della bicicletta. Ideata e promossa da un Consorzio di 16 partners europei, laconsente di misurarsi con un unico standard europeo con dei criteri univoci.