Anteprima24.it - Regionali, i sindaci lanciano l’allarme: “De Luca tronca la democrazia, annullati i piccoli comuni”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“La scelta di impedire aideidi candidarsi alleè un colpo mortale alla politica e allo sviluppo delle aree interne della Campania.” è il commento di Carmine Agostinelli, consigliere provinciale e sindaco di San Bartolomeo in Galdo, alla decisione del governatore Vincenzo De, sottolineando le gravi conseguenze per la rappresentanza democratica.Il riferimento è alla riforma della Legge Elettorale in Campania, modificata con L.R. n.17 del 11 novembre 2024, che impedisce aidi tutti idella Campania di potersi candidare alle prossime elezioni. Una riforma che con tutta probabilità è stata sicuramente “studiata a tavolino” dallo sceriffo salernitano, per mettere fuorigioco tutti idalla prossima competizione elettorale.