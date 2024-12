Referendum contro l’autonomia regionale Calderoli non la prende bene | C’è una talpa nella Cassazione

Leggi su Open.online

La Corte diha ritenuto ammissibile il quesito referendario per abrogaredifferenziata introdotta dal governo Meloni. Adesso, l’ultima valutazione spetta alla Corte costituzionale, che dovrà esprimersi entro il 20 gennaio. In caso di esito positivo, i cittadini potranno andare alle urne per cancellare la legge che porta il nome del leghista Roberto. Oppure disertare quei seggi, come invita a fare Luca Zaia: «Chi crede nelnon dovrà andare a votare. Dato che ilha il quorum, mi pare logico». Tornando al ministro per gli Affari Regionali, ospite oggi – 12 dicembre – ad Atreju, in un primo momento si dice «contento» della notizia perché così «decidono i cittadini». Poco dopo, però, emergono i primi fastidi verso la. Non per la decisione in sé, ma per la mancanza di «leale collaborazione tra gli organi dello Stato».