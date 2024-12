Ilrestodelcarlino.it - Punto di ascolto al Mazzoni. Una casa per le associazioni:: "Volontariato fondamentale"

Nuovodi, all’ospedale, delledifacenti parte del Comitato di partecipazione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Il nuovodiè operativo nella hall del nosocomio ascolano. I Comitati di partecipazione sono costituiti dai rappresentanti della parte istituzionale sanitaria e dalleiscritte nell’elenco regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute. Nei due Punti diaperti nell’Ast di Ascoli i cittadini possono recarsi per conoscere meglio il mondo del, le attività di ogni singola associazione e la loro sfera di azione, e per decidere, eventualmente, se partecipare attivamente nell’ambito dello stesso, ma anche per chiedere informazioni su come affrontare i problemi legati alla sanità.