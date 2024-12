Quifinanza.it - Piersilvio Berlusconi cambia Mediaset, da Striscia la Notizia a Sanremo i piani per il futuro

Leggi su Quifinanza.it

, amministratore delegato di Mef-, ha parlato delle performance annuali dell’azienda durante una conferenza stampa a Cologno Monzese, negli studi televisivi della società. Il dirigente e proprietario attraverso le holding di famiglia, della prima rete privata italiana si è detto soddisfatto dei risultati, ma ha anche commentato alcune situazioni particolari.In primis la crisi dila, per anni programma di punta di Canale 5 e ora in crisi di ascolti. C’è poi la questione, che potrebbe essere messo a gara a partire dal 2026. Infineha commentato anche la questione dello sconto sul canone Rai, definendolo una mossa di propaganda.soddisfatto dichiude un anno eccezionale” ha esordito con questa valutazione, nella conferenza stampa di fine anno sui risultati della prima rete televisiva privata in Italia.