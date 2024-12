Notizie.com - Piazza Fontana, 55 anni dopo, il racconto della strage: la bomba, il mandante, le conseguenze e il dolore ancora vivo

Cinquantacinquefa, il 12 dicembre del 1969, unaesplodeva nell’atrioBanca Nazionale dell’Agricoltura posta anel centro di Milano.17 morti e 88 feriti, iloggi ed è giusto raccontare a chi non era nato cosa accadde alle 16.37 in un uggioso giorno di fine autunno.“Lache, 55or sono, colpì Milano, in, fu espressione del tentativo eversivo di destabilizzare quella che è la nostra democrazia andando a imprimere alle istituzioni una torsione autoritaria. Una ferita nella vita e nella coscienzanostra comunità, uno squarcio nella storia”, così ne parla oggi il PresidenteRepubblica Sergio Mattarella che parla di una lezione permanente in grado di unire il paese intero.Non mancano le parole del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che specifica: “Un attacco vile che provocò morte e distruzione.