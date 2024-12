.com - Nuova stretta sui b&b nelle norme attuative del Prg

Il Comune di Roma ha approvato modifiche significative al Piano Regolatore Generale (Prg) per regolamentare b&b e strutture extra alberghiere e promuovere una gestione sostenibile del territorio. Tra le novità principali, restrizioni sull’uso degli immobili per attività ricettive non alberghiere nel sito Unesco, stop ai cambi di destinazione d’uso e limiti per frazionamenti e accorpamenti. L’amministrazione capitolina sta elaborando un regolamento specifico per affrontare l’iperturismo, coinvolgendo esperti e università. Inoltre, il piano incentiva la rigenerazione urbana, protegge il centro storico e promuove la riqualificazione di cinema e litorali.su b&b: le nuoveLe nuovedel Prg introducono limiti rigorosi per le attività extra alberghiere, come b&b e case vacanze.