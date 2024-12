Nasce collana Dirty Tapes Sounds musicassette e album anni ’60-’80

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 12 dic. (askanews) – Dirtannuncia la nascita della nuovaDirt, in collaborazione con Four Flies Records, che da dicembre 2024 pubblicherà in musicassetta una serie di colonne sonore italiane estrumentali, in alcuni casi inediti, del periodo ’60, ’70 e ’80, composti da Maestri come Sorgini, Alessandroni, Reverberi, Rustichelli e molti altri. Ogni uscita avrà un remaster apposito per nastro da 18, a partire dai riversamenti dei master originali e prodotto con una linea completa di duplicazione revisionata “Tapematic” del 1991, e un packaging arricchito da poster, scatole e gadget che cambierà di volta in volta. La prima pubblicazione della, disponibile dal 9 dicembre, è “Mistero”,inedito di Giuliano Sorgini: 16 tracce registrate con l’ausilio dei sintetizzatori Moog tra il 1973 e il 1979.