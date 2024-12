Terzotemponapoli.com - Napoli: Damiani “Per gennaio due profili”

Leggi su Terzotemponapoli.com

“Perdue”La verità sullo scambio Osimhen-ZirkzeeCome si rinforzerà il? È la domanda che tutti si stanno ponendo, soprattutto si cerca di capire quale budget stanzierà il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo il mercato pirotecnico – con circa 150 milioni spesi – della scorsa estate.Oscar, ex giocatore che da anni lavora come intermediario esperto di calcio francese, ha provato a fare il punto sul mercato della squadra azzurra ai microfoni di Radio Marte: “Tre acquisti asono troppi? È una bella domanda, se lì ha chiesti Conte avrà le sue ragioni. Ache difficile che possano arrivare dei giocatori che rinforzino una squadra come il, soprattutto se non hai un grande budget. In ogni caso, ci sono dei bravi dirigenti e possono trovare due: un giovane o un giocatore che non sta facendo bene nella propria squadra e vuole rilanciarsi”.