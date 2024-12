Napolipiu.com - Napoli, Conte chiede un acquisto a sorpresa. Ecco cosa trapela

un">Sky Sport rivela il piano inaspettato del tecnico per il mercato di gennaio: non solo difesa, gli azzurri cercano rinforzi a centrocampo.Ilsta rivedendo la sua strategia di mercato per la sessione di gennaio. Secondo quanto rivelato da Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, le recenti prestazioni della squadra avrebbero convinto Antonioa rire rinforzi in più reparti.Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Marchetti ha svelato i nuovi piani del club: “Non si cerca più solo il difensore centrale”, ha spiegato durante ‘ForzaSempre’, “l’allenatore vorrebbe alternative a centrocampo con caratteristiche diverse”.Il giornalista ha poi delineato l’identikit del profilo ricercato da Giovanni Manna: “Nelle idee diserve un elemento di qualità, non necessariamente un titolare, ma un centrocampista che sappia fornire l’ultimo passaggio”.