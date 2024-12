Mondiali di Nuoto Curtis fenomenale nei 50 dorso | è primato mondiale juniores con finale

Leggi su Ilfaroonline.it

Budapest, 12 dicembre 2024 – E’ un’immensa Saraaidiin Vasca Corta. La giovane azzurra si prende ilnei 50con il pass per lairidata di Budapest. ritocca anche il record italiano e fa il crono di 26?03.“Sono contenta del tempo, della prestazione e delle sensazioni in acqua – racconta la velocista cuneese, allenata da Thomas Maggiora, tesserata per Esercito e CS Roero, come riporta feder.it – Sapevo di star bene e nei giorni scorsi ero arrabbiata, perché avevo la consapevolezza di non aver espresso il mio valore”.Foto Andrea Masini / DBM da feder.itilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.