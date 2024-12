Liberoquotidiano.it - Maria Do Sole, ecco come liberare le persone dalle influenze negative

(Olbia 12 dicembre 2024) - Un metodo che mira a curare la persona in tutta la sua interezza, il corpo, l'anima, la mente e le emozioni. La terapia olistica, secondo recenti dati Istat, interessa in Italia quasi cinque milioni dipari all'8 per cento circa della popolazione: "Si tratta -spiegado, terapeuta, tarologa e astrologa- di una pratica che dà benefici importanti e che si basa sul principio che ogni aspetto dell'essere umano è strettamente interconnesso e che la salute vera si raggiunge trattando l'individuo nel suo insieme. L'obiettivo è quello di riequilibrare e armonizzare, in modo del tutto naturale la condizione psicofisica di chi si affida a questo tipo di trattamenti che migliorano la qualità della vita di tutti i giorni".Un settore dunque dovedoesercita da più di vent'anni.