Amica.it - “Magnifica presenza”, il film cult di Ferzan Ozpetek arriva a teatro

(askanews) – Capace come pochi di raccontare tutte le sfumature dell’animo umano,torna acon il nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici, Magnifica presenza.GUARDA LE FOTO, le foto di una vita tra set, amici e palcoscenico Il regista, tra i più amati del nostro cinema, prosegue così il percorso inaugurato con Mine vaganti, e fa rivivere inuno dei suoiportando con sé in questa avventura una compagnia di attori esplosivi che saranno i grandi protagonisti di questa commedia tra illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema,e incanto.Lo spettacoloanche al Manzoni di Milano. «Venite a vederci dal 10 al 22 dicembre 2024, altrimenti siamo come fantasmi e non ha senso, è noioso».