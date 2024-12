Terzotemponapoli.com - L’organico del Napoli e la trasferta di Udine: parla Attilio Tesser

Hato soprattutto del, allenatore (ed ex calciatore anche del ‘Ciuccio’) a Radio Capri. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione’Bordocampo-Il Tempo’.Conte sta portando avanti il suo modo di vedere il calcio. Io ci ho giocato contro in qualche occasione e posso dire che fa un calcio offensivo. Poi fa anche un calcio equilibrato, non è il calcio di Allegri e di Spalletti, ma fa un buon calcio e questo lo dicono anche i numeri. Credo sia giusto dare tempo a una squadra che doveva ritrovarsi in primis psicologicamente dopo la stagione disastrosa dell’anno scorso. E credo che in questo la riuscita sia stata massima, basta guardare Di Lorenzo e Lobotka. Penso che Conte sia sulla strada giusta. Quest’anno, a differenza degli altri anni, c’è grande equilibrio al vertice e io resto molto fiducioso suldi Conte”.