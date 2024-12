Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Razzetti incanta: primo tempo nei 200 farfalla! Curtis in semifinale nei 50 dorso, eliminato Mora

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI E ITALIANI IN GARA OGGI10.13: L’olandese Giele si aggiudica la seconda batteria con il crono di 57?87, davanti a Gastaldello con 58?58, terza Pickrem con 58?9210.10: Tam di Hong Kong con 1’02?41 vince la prima batteria dei 100 misti10.07: Questi i finalisti dei 200, Kharun, K. Chmielewski, Zirk, Julian, Minakov, Albiero, Marton10.06: Migliorin batteria per Alberto! 1’49?44 per l’azzurro che domina l’ultima gara e sarà in corsia 4 nel pomeriggio!10.05: Ai 100, Turner, Huang10.02: L’estone Zirk vince la penultima batteria con 1’50?39, secondo posto per Le Clos con 1’51?89, già. Ragaini è settimo con 1’55?23. E’ calato alla distanza l’azzurro ma bisogna dire che questa non è la sua gara.