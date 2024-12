Ultimouomo.com - La Juventus è tornata convincente

Pochi giorni fa, il rocambolesco pareggio contro il Bologna sembrava aveva originato nuove e più serie perplessità sulladi Thiago Motta. Se infatti quelle iniziali erano dovute a difficoltà almeno in parte giustificate dai profondi cambiamenti tattici avvenuti, e magari dagli infortuni, l'ennesimo pareggio al termine di una prestazione scialba aveva aperto il processo di una possibile crisi. Da questo punto di vista la partita contro il Manchester City (che si trovava nel bel mezzo di una crisi ancor più nera) era quindi particolarmente delicata, sia per provare ad aggiustare la classifica del mega girone di Champions, sia per scrollarsi di dosso la negatività recente che i giocatori, e lo stesso Motta, sembravano portarsi fin dentro al campo.Le formazioni iniziali delle due squadre sono state il frutto, più che di libere scelte degli allenatori, delle assenze a cui hanno dovuto fare fronte: Motta ha optato per Danilo a sinistra al posto dell'infortunato Cambiaso, con Savona a destra, mentre Guardiola, dovendo rinunciare ad Aké, Stones e Akanji, ha schierato la sua difesa con Walker, Ruben Dias, Gvardiol e Rico Lewis.