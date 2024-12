Inter-news.it - La Fiorentina disintegra il LASK: ben sette gol in Conference League!

Ilincassa bengol da una strepitosain. Il gol di Kean, la doppietta di Sottil, la rete di Ikoné e di Mandragora, l’autogol di Stojkovic e il rigore di Gudmundsson decidono il match.PRIMI 45? – La, a pari punti con l’Inter in campionato, è impegnata incontro ilper la sfida della quinta giornata. All’Artemio Franchi i viola dettano subito le regole, trovando il gol già al secondo minuto di gioco. La rete di Kean, però, viene annullata per il tocco di braccio dello stesso calciatore. Bastano pochi altri minuti ai padroni di casa per trovare il vantaggio definitivo: al 10? il sinistro di Sottil all’incrocio dei pali segna il regolare 1-0. Poi per la squadra di Palladino è tutto in discesa. Al 22? arriva il raddoppio ad opera di Ikoné, che a porta vuota non sbaglia a concretizzare l’assist di Kouamé.