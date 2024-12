Israele inizia ritiro truppe dal Libano

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.58 Le forze israeliane hannoto ilda una città nel sud dele sono state sostituite dall'esercito libanese in base a un accordo di cessate il fuoco. Lo ha riferito il Comando Centrale Usa (CENTCOM). Il leader del comando,generale Erik Kurilla, "era presente al quartier generale di attuazione e monitoraggio durante il primodelle forze di difesa israeliane e la sostituzione delle forze armate libanesi ad AlKhiam, in, come parte dell'accordo ha detto il CENTCOM in una nota.