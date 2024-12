Quotidiano.net - Investimenti immobiliari a Bali, nuova frontiera del business per gli italiani

Leggi su Quotidiano.net

La prosperità economica è sempre più appannaggio delle economie emergenti (E7) e meno dei Paesi del G7. Si sta, quindi, progressivamente ridisegnando la mappa del potere economico mondiale. L’Italia, oggi membro del G7 e primatista indiscussa sul fronte del turismo, tra 26 anni sarà, insieme alla maggior parte dei Paesi europei, fuori classifica. L’Indonesia, al contrario, da Paese emergente, secondo le previsioni della multinazionale di consulenza Pwc, nell'anno 2050, si classificherà al quarto posto a livello mondiale, superando Germania e Regno Unito. L’ago della bilancia economica si sposta verso l'Asia dunque., isola rinomata per le sue spiagge mozzafiato e la cultura accogliente, si sta affermando come meta ambita e remunerativa per gli investitoriinternazionali. In particolar modo per la continua crescita del comparto turistico; nel 2023,ha raggiunto una spesa turistica di 73 milioni di euro, secondo lo studio di Bankitalia ed Enit, riflettendo un incremento annuo del 10%.