Tvplay.it - Inter, divorzio anticipato: via libera di Inzaghi

Leggi su Tvplay.it

L’valuta l’idea di effettuare un’operazione in uscita a gennaio. Già arrivato, intanto, il viadi: si muove un club di Serie A.L’non prevede divenire durante il mercato invernale, reputando già di alto livello e ricca di opzioni la rosa assemblata nella scorsa estate. La strategia, però, potrebbe cambiare nel caso in cui dovesse concretizzarsi qualche cessione: il club, in tal senso, ha già provveduto ad individuare il giocatore da sacrificare a gennaio così da risparmiare risorse preziose da reinvestire subito nell’acquisto di elementi maggiormente graditi a Simone: viadi– TvPlay.it (LaPresse)La scelta, in particolare, è ricaduta su Marko Arnautovic, impiegato con il contagocce dal proprio allenatore in questa prima parte della stagione: appena 9 presenze tra Serie A (5) e Champions League (4), per un totale di 210 minuti trascorsi in campo.