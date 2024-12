Ilnapolista.it - Insigne: «Fui incolpato per l’esonero di Ancelotti, ma conoscendo De Laurentiis non potrei mai essere stato io»

Lorenzoha rilasciato un’intervista a Radio Serie A, di cui ieri era uscita un’anticipazione.: «Quandoandò via fuiio, ma conservo ancora un bel rapporto con lui»Il “tiraggiro”:«Non l’ho inventato io. Sono napoletano, non sarò mai juventino, ma l’ho imparato guardando Del Piero. Sono cresciuto in quegli anni in cui lui era famoso per questo tiro e mi sono ispirato a lui».Il primo gol:«Non lo scordi. Segnare il primo in Serie A con la maglia del Napoli, per un napoletano, è un’emozione che non posso spiegare. Non aver vinto lo scudetto non mi pesa. Mi è solo dispiaciuto nonlì a festeggiare, ma l’ho fatto da lontano con la mia famiglia».La visita al murales di Maradona:«Ci tenevo tantissimo, lui ha fatto la storia. Ho portato i miei figli ed èemozionante; Diego èil calciatore più forte di tutti i tempi».