Information integrity, un nuovo approccio

BUTAC ha aperto i battenti come blog all’indirizzo butac.it nel 2013, da allora non ci siamo mai fermati e abbiamo sempre cercato di riportarvi ogni novità di rilevo nel campo della lotta alla disinformazione. Siamo partiti quando in Italia il fact-checking, pur già esistente grazie a soggetti come Paolo Attivissimo e Salvo di Grazia (quest’ultimo con focus sulla medicina) era ancora poco diffuso, noi abbiamo cercato di contribuire a portarlo su livelli di diffusione diversa, usando le piattaforme social per diffondere quanto pubblicavamo.All’inizio chiunque, sentendo parlare di “bufale”, pensava alle sciocchezze e alle teorie del complotto un po’ folli o alle truffe stile Totò:Poi nel 2016 le cose sono un po’ cambiate, qualcuno più grosso di noi si è accorto che il problema era sempre più dilagante e si è diffuso l’allarme globale per la disinformazione.