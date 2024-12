Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco tra gli operai: "La città è al vostro fianco"

Ieri i sindacati hanno incontrato la proprietà di Meta System. "Non possiamo dire che sia andata bene – ha riferito Simone Vecchi, segretario generale Fiom Cgil Reggio Emilia. – L’azienda ha detto che sta contrattando con i clienti, per nuove commesse, in prospettiva di un risanamento. Ma poi non ha saputo fornire il riscontro di quanto annunciato. Non abbiamo ricevuto dunque nessuna garanzia. Hanno rimandato a un altro incontro, lunedì prossimo, per mostrare le pezze d’appoggio di quanto detto. A questo punto attendiamo in tempi brevissimi la convocazione del Ministero. Ho riferito ai dipendenti di Meta System l’esito dell’incontro e si è deciso che fino alla convocazione ministeriale lo sciopero continuerà ininterrottamente, anche dopo il 16 dicembre se non dovesse arrivare prima. Politici locali e Regione si stanno impegnando perché arrivi al più presto la risposta dal Ministero".