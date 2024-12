Ilnapolista.it - Il salto in alto “alla Fosbury” doveva chiamarsi “alla Fink” ma alla Germania dell’Est non piaceva

“Dicono chein modo troppo strano”, diceva Roland. Non rientrava nei canoni della Ddr ed era considerato un “rivoluzionario”. Non sapeva nemmeno lui quanto. Era il 1963 e poco dopo la sua carriera sportiva, la sua – embrionale – rivoluzione finì prima ancora di iniziare. L’avessero lasciato fare oggi la tecnica diin” si chiamerebbe “”. Insomma, fu lui ad inventarla, mica l’altro. Solo che era nato dparte sbagliata del muro., racconta la Faz, aveva sviluppato da autodidatta il proprio stile di. Perché non riusciva a competere saltando con il “Rollstil” o “Wälzer”, come veniva chiamata la tecnica comune inall’epoca. E allora lui prese a sorvolare l’asticellaFosb. ehm.. All’indietro. Di schiena.In una gara del 1959 nell’Uckermark, quando aveva 17 anni, fece scalpore per quello stile così particolare.