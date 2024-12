Biccy.it - Il regista di Wicked ha censurato un bacio lesbo fra Elphaba e Glinda

Leggi su Biccy.it

nel libro scritto da Gregory Maguire,: The Life And Times Of TheWitch Of The West, si scambiano un romanticosulla bocca che però nel film diretto da Jon M. Chu, ispirato a quel libro, non è stato mostrato.Intervistato da Them, come riporta Gay.it, lo scrittore ha dichiarato che la tensione saffica fraera intenzionale e voluta. “Era intenzionale, ed era modesta, contenuta e raffinata in modo tale che si potesse immaginare che una di quelle due giovani donne avesse sentito più dell’altra e non avesse voluto dirlo. O forse perché uno scrittore non può scrivere ogni scena, forse quando le luci erano spente e lo scrittore era fuori casa, a fumare nel vicolo, le ragazze facevano sesso a letto sulla strada per la Città di Smeraldo. Volevo proporre questa possibilità, ma non volevo fare una dichiarazione a riguardo“.