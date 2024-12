Quotidiano.net - Il Natale di Dodo e la Stella Cometa. Regali per lui e lei

Quest’anno ha compiuto 30 anni, di gioia, verità di prodotto, fantasia, amore per la Natura, sostenibilità, inclusione. È questa la storia di, marchio di gioielleria sostenibile e ’democratico’ che insieme a Pomellato da parte del Gruppo Kering e che da molto tempo rappresenta il volto felice, tenero, spensierato ed impegnato (anche nel sociale oltre che nell’ecologico) che piace ai giovani e a tutti quelli che restano giovani di cuore., dal nome di un uccello che non ha mai volato e che si è estinto nel XVII secolo alle Mauritius dove viveva a causa della spietata caccia che gli hanno dato i conquistatori olandesi. Rimasto anche per questo nel mito, fantastico esemplare di animale sconfitto dalla ferocia degli uomini e da allora nel paradiso della Natura. Ed ecco quest’anno scoccare i trent’anni di questo brand amatissimo da uomini e donne che guarda alla famiglia, ai suoi legami e all’inclusione totale delle persone, senza limiti di età e di romanticismo.