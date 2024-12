Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 12 dicembre: Europa League e Conference League

Leggi su Ilveggente.it

di12, si giocanocon in campo Lazio, Roma e Fiorentina.In archivio la due giorni di Champions, scende in campo l’: mancano tre turni alla fine della fase a girone unico e la lotta per i primi otto posti è entrata nel vivo. Tra le squadre al vertice c’è l’Eintracht Francoforte che sfiderà in transferta il Lione settimo in classifica. Quello del Groupama Stadium è tra le partite sulla carta più spettacolari, visto che si affrontano due squadre in salute e che segnano (e subiscono pure) con straordinaria frequenza.Idi12(LaPresse) – IlVeggente.it Suggestivo anche lo scontro tutto britannico tra Rangers e Tottenham. Gli Spurs, raggiunti nel recupero dalla Roma nell’ultimo turno (2-2), sono a quota 10 punti e non possono rischiare di perdere il treno che conduce direttamente agli ottavi.