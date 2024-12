Amica.it - Gli stivali più “in” dell’inverno 2024 sono quelli di Keira Knightley

In occasione della proiezione della serie thriller di Netflix Black Doves al Crosby Hotel di New York,ha deliziato il pubblico con un look in velluto di Chloé.L’attrice ha indossato giacca cropped con bordo smerlato, camicia di pizzo e bermuda morbidi. L’outfit fa parte della collezione Resort 2025 disegnata dalla direttrice artistica Chemena Kamali. Glicon taccoi protagonisti dell’outfit: realizzati in pelle lucida, color testa di moro, hanno il gambale alto e tubolare con il risvolto: un modello di grande tendenza sulle passerelle2025. Il look da pirata, che richiama il film Pirati dei Caraibi, è un possibile omaggio al ruolo di successo interpretato da.GUARDA LE FOTOSplendida: le foto più belle della diva di cinema e moda Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Glipiù “in”diAmica.