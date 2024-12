Calciomercato.it - Fonseca sbotta: “Stanco di lottare, la squadra non ha fatto il massimo”

Leggi su Calciomercato.it

L’allenatore del Milan è una furia dopo la vittoria contro la Stella Rossa: attacco alladopo la partita ChampionsÈ unfurioso e deluso quello che si presenta ai microfoni di ‘Sky’ dopo la vittoria del Milan contro la Stella Rossa.: “di, lanon hail” (LaPresse) – Calciomercato.it“È peggio di averla giocata. Sono una persona che non si soddisfa soltanto con il risultato. Non posso essere soddisper l’espressione di gioco della. Sono soddisper il risultato, ma ci sono cose difficili da cambiare e sonodicontro queste cose”.COSA NON VA – “Devo prima parlare della, voglio analizzare. Sono cose che per me sono chiare. Non è una questione di tattica, di tecnica, arriviamo a questa partita decisiva e avere la sensazione di non fare tutto per vincerla è la peggiore sensazione possibile”.