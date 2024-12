Dilei.it - Eventi, ricorrenze e anniversari del 2025

Leggi su Dilei.it

Tra pochi giorni diremo addio al 2024 per lasciare spazio al nuovo anno: il. La notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, come sempre, funge da spartiacque e annuncia l’apertura di un nuovo periodo fatto di, e nuovi avvenimenti tutti da vivere.Ilsi preannuncia già come un anno ricco di celebrazioni significative,storici e celebrazioni religiose che coinvolgeranno diverse aree del mondo e della cultura. Scopriamole nel dettaglio.e televisividel nuovo annoIl, tra buoni propositi e momenti da festeggiare insieme ai propri cari per dare il benvenuto al nuovo anno, si prospetta un periodo di grandie novità. Già a partire da gennaio, oltre alla programmazione che il palinsesto televisivo è pronto ad offrirci, scatta il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo