Donna investita su strisce a Milano trascinata per 13 metri il camionista | Non mi sono accorto

Avrebbe spinto il passeggino prima dell’impatto, nel tentativo di salvare i suoi gemelli, e si sarebbe sbracciata per fermare ilRocio Espinoza Romero, la34ennee uccisa mercoledì da un tir, all’incrocio tra viale Serra e viale Scarampo, a. E’ quanto emerso dalle indagini sull’incidente provocato da un autista 24enne, fermato e arrestato poco dopo la tragedia. Latravolta sullepedonali stava attraversando assieme ai figli di 18 mesi e la mamma, tutti e tre rimasti feriti., il: “Non midi nulla”Il, portato in carcere a San Vittore, avrebbe dichiarato di “non essersidi nulla”. La vittima sarebbe statadal mezzo pesante per 13e prima dell’impatto avrebbe dato una spinta al passeggino.