Lettera43.it - Conference League, dove vedere Fiorentina-LASK: le formazioni ufficiali

Leggi su Lettera43.it

Penultima giornata diche, a differenza di Champions ed Europa, conta solo sei partite per laPhase. In campo anche la, che alle 18.45 all’Artemio Franchi se la vedrà con gli austriaci del, nelle zone basse della classifica con appena due punti in quattro gare. Diversa la situazione della Viola, attualmente fra le prime otto che staccano il pass diretto per gli ottavi, ma non ancora certa della qualificazione. Il match sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Arena e in streaming su Now Tv e sull’app Sky Go. Arbitro sarà l’ungherese Balázs Berke, assistito dai connazionali Vencel Tóth e Balázs Szert. Quarto uomo sarà Sandor Szabo, al Var siederanno invece István Vad ed Eszter Urban. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACF(@acf: le parole di Palladino e il caso BiraghiTerza in campionato a tre punti dall’Atalanta capolista e con una partita da recuperare con l’Inter, lasta vivendo un periodo di forma incredibile.