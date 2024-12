Liberoquotidiano.it - "Con lui non ho mai fatto sesso": Lory Del Santo spiazza tutti, la rivelazione

Da focosa amante di Eric Clapton a possibile first lady degli Stati Uniti.Delè un fiume in piena a Storie di donne al bivio, il programma televisivo condotto da Monica Setta. "Potevo essere la signora Trump, se solo avessi accettato la corte del presidente - ha spiegato la showgirl -. Ma pensavo fosse solo un flirt e ho detto 'no'". "Con Khashoggi non ci fu maie non mi regalò il favoloso anello di brillanti, bensì una catenina d' oro con una pietra - ha raccontato ancoraDel- Niente nemmeno con Giancarlo Giannini che pure mi piaceva tanto. Una volta uscimmo insieme e mi portò a casa sua. Chiuse tutte le finestre - ha poi aggiunto -, era terrorizzato dai paparazzi". Il vero amore, invece, è stato il musicista Eric Clapton. "Ma era tirchissimo. A casa sua non c'era nemmeno la colf e dovevo lavare i piatti io - ha proseguito -.