Notizie.com - Chiara Ferragni, clamoroso retroscena: Fedez sarebbe stato tradito con un collega (e non è Tony Effe)

Leggi su Notizie.com

Tutti pensavano che a Sanremo cistata tensione trama in realtà potrebbe esserci con Achille Lauro: ecco perché.La 74ª edizione del Festival di Sanremo si preannuncia come uno degli eventi più controversi e chiacchierati degli ultimi anni. Non solo le performance musicali, ma anche i clamorosiche stanno emergendo nelle ultime settimane tengono banco nell’attenzione mediatica. Tre protagonisti del panorama musicale e influencer italiano,, Achille Lauro e, sono al centro di questa tempesta mediatica.I due contendenti si vedranno al prossimo Festival di Sanremo – notizie.comFabrizio Corona, noto personaggio dello spettacolo italiano, ha rivelato che il vero dissing di quest’anno al Festival non coinvolgerebbe, come molti avevano ipotizzato inizialmente, ma bensìe Achille Lauro.