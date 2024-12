Inter-news.it - Calciomercato Inter, gennaio inaspettato! Via Arnautovic? Due club

Il mercato invernale dell’, che fino a poche settimane fa sembrava privo di grandi novità, potrebbe regalare sorprese. Con un occhio alle esigenze difensive e uno alle opportunità in attacco, la dirigenza nerazzurra è pronta a cogliere eventuali occasioni per rinforzare la rosa. Markopotrebbe andare via a: almeno due squadre su di lui. MERCATO MOVIMENTATO – La prossima sessione invernale dell’, tra necessità difensive e opportunità in attacco, potrebbe rivelarsi più movimentato del previsto. Con Jaka Bijol primo obiettivo per il reparto difensivo e Markoin bilico, i nerazzurri stanno valutando attentamente le mosse da fare per rafforzare una squadra che punta a rimanere competitiva su tutti i fronti. Sullo sfondo, i sogni legati a David per il futuro e Federico Chiesa continuano ad alimentare le ambizioni nerazzurre per il futuro.