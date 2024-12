Anteprima24.it - Basket Sant’Agnese, vittoria convincente nel derby con la Smile Basket School

Tempo di lettura: 2 minutiAncora una bella e, ottenuta peraltro in un, per la squadra under17 delche domenica 8 dicembre ha sconfitto i padroni di casa dellacol punteggio finale di 29-54.I sangiorgesi, che arrivavano a questa partita privi di coach Stefano Liucci, ma accompagnati dal suo assistente Marco Di Peso, hanno disputato un’ottima gara, impegnandosi sia in attacco che in difesa, lasciando davvero poco spazio di manovra agli avversari.Ladinon è mai stata in dubbio anche perché, fin dai primi minuti di gioco, i giovani atleti della presidente Maria Pia Manganiello si sono impegnati in un’eccellente difesa che ha fatto che si che il divario tra le due formazioni aumentasse progressivamente alla fine di ogni periodo di gioco (4-22, 12-36, 20-48 i parziali) per poi chiudere l’incontro con ben 25 punti di scarto (29-54).