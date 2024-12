Quotidiano.net - Alessandro Della Giusta. Il content creator dell’anno

I video di, o @ale(25 anni), non sono semplici racconti, ma avventure che lo vedono raccontare le storie più interessanti di tutto il mondo, catapultandosi in molteplici scenari, con problemi e insidie che deve affrontare insieme al suo team. Da quelli girati di notte nelle catacombe di Parigi all’incredibile incontro, in un manicomio abbandonato, di una ragazza scomparsa da anni e ricercata da Chi L’ha Visto. Sono solo alcuni dei contenuti realizzati da questoche dal mondo dello sport è passato a quello dell’entertainment grazie alla sua creatività. Oggi conta un canale YouTube con 1 milione di iscritti, 181 video caricati, con 36.700.000 visualizzazioni solo nel 2023 e una società con 15 collaboratori. Nel 2024 ha vinto anche il premio Top2024.