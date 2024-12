Thesocialpost.it - “Addio papino”. Grave lutto per la star di Canale 5: parole dolorose e commoventi

Un grande dolore colpisce l’ex protagonista di Temptation Island. Jenny Guardiano ha condiviso un toccante messaggio su Instagram, annunciando la scomparsa di suo padre. La giovane era già diventata nota durante la sua partecipazione al programma insieme al fidanzato Tony Renda, condotto da Filippo Bisciglia.Leggi anche: Muore schiantandosi in auto contro la forca di un carro attrezzi: 2 assolti dopo 10 anniNonostante alcuni problemi di gelosia, la coppia era riuscita a uscire insieme dal reality. Oggi è Tony a cercare di sostenere Jenny in questo momento difficile, mentre lei affronta la perdita del padre. Solo poche ore prima del triste annuncio, Jenny aveva rivelato che i suoi recenti viaggi non erano per svago, ma pere vicino al padremente malato.“Viaggio spesso non per divertirmi, ma per andare a trovare mio padre, che sta molto male,” aveva scritto in una storia su Instagram.