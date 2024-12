Ilfattoquotidiano.it - Vivisezione, anche la Lega vuole riaprire gli allevamenti per cani e gatti. Lav: “Disinteresse della politica ai metodi alternativi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A fine ottobre ci aveva provato Fratelli d’Italia. La Lav aveva denunciato il ritorno a una nuova Green Hill e il partito di Giorgia Meloni aveva fatto dietrofront. A distanza di un mese e mezzo, il copione è identico. Solo che a provarci, questa volta, è la: un emendamento al disegno di legge di Dezione europea per chiedere diglie primati non umani destinati alla. L’associazione animalista, di nuovo, ha denunciato quanto stava accadendo e Matteo Salvini, a meno di 24 ore, ha annunciato il ritironorma.In Senato i parlamentari del Carroccio Elena Murelli, Gian Marco Centinaio e Claudio Borghi hanno presentato un emendamento identico a quello avanzato dal deputato di FdI, Luciano Ciocchetti, sfruttando la direttiva europea per la cura e la sistemazione degli animali e idi soppressione.