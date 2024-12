Torna Family Park | nel weekend l’Ippodromo di Agnano si trasforma in una fiaba vivente sul Natale

Leggi su Ildenaro.it

“Family Park”: dopo il successo nel giorno di apertura (sabato scorso), si replica nel prossimo week-end.diè statoto in un esclusivo villaggio natalizio con tante attrazioni distribuite su una superficie di oltre 10.000 mq, (con spazi anche al coperto) dove, assicurano gli organizzatori, “grandi e bambini possono trascorrere una giornata in totale armonia, avvolti dalla suggestiva magia del”.Il 14 e il 15, ma anche il 22 dicembre 2024,Napoli osserverà un orario continuato, dalle ore 10 alle ore 17, per poter accogliere i bambini e le loro famiglie. Sin dall’ingresso si respirerà un’atmosfera fiabesca, con l’accoglienza dei fantastici personaggi del mondo Disney e con le mirabolanti performance di bravissimi artisti di strada. Tra le novità del prossimo week-end ci sono le sfilate delle Principesse e dei Supereroi, beniamini dei nostri bambini, ma anche il Grinch, simpatico personaggio che “odia” il