Ilgiorno.it - 'Taxi driver' al Corvetto: l'illusione del gratta e vinci, il diario segreto del killer e i setti spari al barista Paolo

Milano – “Mi reco in un bar spostato a destra dell’ufficio sul marciapiedi opposto, prendo un caffè e nel pagare gli chiedo anche un biglietto “”. Torno in ufficio e dopo varie telefonate non molto belle gratto questo biglietto: visto che si trattava di un turista per sempre, escono due turisti. Io con la mente tra le nuvole, pensando come avrei potuto parare i colpi, cercare una soluzione, e non essere a conoscenza di quello che avevo in mano, chiedo al proprietario del bar: “Ho vinto qualcosa?”. Lui, con un sorriso insignificante, mi risponde: “Non bastano due turisti, ma ce ne vogliono tre””. Estate del 2017. Oronzo Pede, imprenditore in serissime difficoltà economiche, affida le sue confessioni a unintitolato “Presentazione della vita”: scrive di un fantomatico biglietto vincente acquistato in una tabaccheria di piazza Angilberto angolo Bessarione; sostiene di aver raschiato con una monetina la tesserina del gioco da 5 euro e di aver scovato i “due turisti” che garantiscono un premio da 300mila euro subito, 6mila al mese per 20 anni e 100mila di bonus finale; e già in quel primo sfogo fa capire che l’uomo che gli ha venduto il tagliando gli avrebbe mentito.