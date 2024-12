SiriaPapa | Auspico soluzione politica

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.15 Appello di Papa Francesco, al termine dell'udienza generale,per la Siria "in questo momento delicato della sua storia": "che si raggiunga unache, senza altri conflitti e divisioni, promuova responsabilmente stabilità e unità del paese". "Prego perchè il popolo siriano possa vivere in pace e sicurezza nella sua amata terra -ha aggiunto il Papa- e le diverse religioni possano camminare insieme nell'amicizia e nel rispetto reciproco".Preghiera anche per la pace in Ucraina, Palestina, Israele e Myanmar.