Sanremo è toto co-conduttori | Conti chiama i volti delle fiction Rai?

(Adnkronos) – Idi alcunepiù seguiteirrompono nelco-di2025. Annunciati i Big e portata quasi a termine la selezione dei Giovani – che si chiuderà il 18 dicembre in prima serata con la finale di “Sarà” su1 – Carlosta lavorando alla costruzione del cast di conduzione ed unaipotesi più gettonate – a quanto apprende l’Adnkronos – è quella di portare sul palco del Teatro Ariston, in veste di co-, i protagonisti di alcuneserie tv più amate del servizio pubblico. Così, nelle prime quattro serate del festival, ad accompagnare il conduttore e direttore artistico Carlo, potrebbero essere Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, protagonisti di ‘Un professore’, Luca Argentero e Matilde Gioli protagonisti di ‘Doc – Nelle tue mani’, Raoul Bova e Gaia Messerklinger, protagonisti di ‘Don Matteo’, e Serena Rossi e Giuseppe Zeno, protagonisti di ‘Mina Settembre’.