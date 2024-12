Ilgiorno.it - Salute e sicurezza sul lavoro? Con la realtà virtuale diventano un gioco da ragazzi

Lecco – Lasulè un valore da diffondere e imparare soprattutto attraverso l’esperienza. Per questo è nato InSafeLab il laboratorio dedicato allae allarealizzato da Ats Brianza nella sede cittadina della Regione. Nella struttura di oltre 200 metri quadri saranno sperimentati strumenti innovativi per favorire la corretta percezione dei rischi negli ambienti di, partendo dall’esperienza raccolta nel corso degli anni dal Servizio prevenzioneambiente didi Ats Brianza. Un progetto rivolto soprattutto ai, i lavoratori di domani, che potranno imparare laattraverso i racconti dei protagonisti, proiettati su lavagne multimediali e altri sistemi audiovisivi immersivi, per approfondire storie di infortuni e di malattie professionali.