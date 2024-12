Iltempo.it - “Roma nel caos”. La Cnn stronca la Capitale per i cantieri del 2024: un incubo

«Chiunque abbia visitatonelpotrebbe essere giustificato per esser rimasto deluso». È quanto sostiene la Cnn in lungo reportage intitolato «I lavori hanno lasciatonel. Adesso stanno per arrivare 35 milioni di visitatori» a pochi giorni dall'apertura della porta santa per il Giubileo. «Sebbene la città non manchi di tesori antichi da esplorare, molti sono stati sepolti sotto le impalcature a causa di estesi lavori di ristrutturazione», scrive l'emittente americana, secondo cui «il centro storico della città assomiglia a un cantiere, con squadre di operai che lavorano 24 ore su 24 su centinaia di infrastrutture e progetti di restauro». E «il traffico, già difficile nei momenti migliori, nelè stato da», lamenta l'emittente americana, che dà però una «buona notizia.