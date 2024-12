Roma ladri di car sharing incastrati dal GPS | la Polizia li accerchia e ferma la fuga

Leggi su Ilfaroonline.it

, 11 dicembre 2024- Erano saliti a bordo di un’auto di una compagnia di car, ma non con l’intento di noleggiarla. Dopo averla forzata – presumibilmente con un cacciavite – erano sfrecciati ad alta velocità partendo dalla zona Piramide. I duedel “trasporto condiviso” sono però stati intercettati ed arrestati a Fiumicino, dai poliziotti del Commissariato Fiumicino e della SottosezioneFerroviaria di Fiumicino Aeroporto.La lorosi è conclusa in Via Giuliono, dove i complici si sono vistiti dai poliziotti proprio mentre erano in procinto di scendere dall’auto.Il loro tragitto è stato percorso dall”alto”, passo per passo, dalla Sala Operativa della Questura, che, ricevuta la segnalazione dell’avvenuto furto dal titolare della società di car– è rimasta in costante comunicazione con quest’ultimo per seguire, passo per passo, il percorso dell’auto attraverso il sistema di geo localizzazione GPS.